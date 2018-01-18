بوغدانوف: قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري تشكلت وننتظر موافقة تركيا

وقال بوغدانوف ردا على سؤال إن كان الموعد سيتغير: "لا، 29-30 يناير".
وأكد بوغدانوف، اليوم الخميس، أن نظيره الإيراني، حسين الأنصاري، يصل إلى موسكو يوم غد الجمعة.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "غدا يصل نائب وزير الخارجية الإيراني، الأنصاري، حيث سنجري معه مشاورات حول جميع قضايا الشرق الأوسط".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد بحث في وقت سابق مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري، المرتقب انعقاده في سوتشي، والوضع حول صفقة النووي الإيراني.
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