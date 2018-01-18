بوغدانوف: قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري تشكلت وننتظر موافقة تركيا

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن قائمة المدعوين لمؤتمر الحوار الوطني السوري تم تشكيلها، لكنها مازالت بانتظار موافقة تركيا.

© AP Photo/ Anja Niedringhaus سوريا: أي عملية قتالية تركية ضد عفرين تعتبر عملا عدوانيا

موسكو — سبوتنيك . وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن موعد إجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لم يتغير وسيكون في 29-30 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال بوغدانوف ردا على سؤال إن كان الموعد سيتغير: "لا، 29-30 يناير".

وأكد بوغدانوف، اليوم الخميس، أن نظيره الإيراني، حسين الأنصاري، يصل إلى موسكو يوم غد الجمعة.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "غدا يصل نائب وزير الخارجية الإيراني، الأنصاري، حيث سنجري معه مشاورات حول جميع قضايا الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد بحث في وقت سابق مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري، المرتقب انعقاده في سوتشي، والوضع حول صفقة النووي الإيراني.