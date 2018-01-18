اتفاق تعاون سعودي إماراتي في تحلية المياه... والمملكة في الصدارة عالميا

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، يوم أمس الأربعاء، على هامش مؤتمر القمة العالمية للمياه 2018، الذي انعقد في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، مذكرة تفاهم ثلاثية لدعم التعاون وتعزيز العمل المشترك.

© AFP 2018/ Marwan Naamani أبوظبي تنفق نحو 5 مليار دولار على عمليات تحلية المياه

ذكرت صحيفة " الحياة " أن نائب المحافظ للتخطيط والتطوير في "التحلية" المهندس عبد الله العبد الكريم أوضح أن مذكرة التفاهم الثلاثية تمثل نقطة انطلاق وتعاون بين جميع الأطراف للعمل تحت منظمة للشراكة وتكامل الرؤى بين المملكة والإمارات، ودعم التعاون بينهما، وبحث مشاريع تنموية ترتبط بتقنيات الطاقة المتجددة وصناعة تحلية المياه وتوطين هذه التقنيات في منطقة الخليج، وهو ما يسارع الخطى نحو تطوير تقنيات مشاريع الطاقة النظيفة وخفض الكلف والتقدم البحثي المشترك بما يخدم صناعة التحلية كمكون رئيس للتنمية المستدامة.

وتعزز مذكرات التفاهم حجم الإنجازات التي تحققها "تحلية المياه"، التي انعكست في زيادة إنتاجها من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن خمسة ملايين متر مكعب بزيادة بلغت 1.4 مليون متر مكعب يومياً عما كان عليه الإنتاج من المحطات العاملة نفسها بنهاية العام 2016، ودون أي زيادة في الكلفة التشغيلية والرأسمالية من خلال تفعيل مبدأ التميز التشغيلي وتعظيم الاستفادة من مخرجات معهد أبحاث التحلية التابع للمؤسسة ، ما يعزز مكانة المملكة في صدارة دول العالم في هذا المجال، ويسهم بشكل مباشر أيضاً في تحقيق الأمن الإمداد المائي للمملكة.