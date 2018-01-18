ظهور عبارة "الله وسوريا وبشار" على جدران الغوطة الشرقية حيث يسيطر المسلحون

نشرت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا فيديو لحديث أجراه صحفي سوري مع شخصين تم تحريرهم من الأسر في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Nour Molhem تحرير 24 مختطفا لدى المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية

وتحدث الرجلان عن وجود أعداد من المسلحين ضمن الفصائل المسلحة من جنسيات أجنبية بينها عربية، كما تحدثوا عن حالة من التذمر الشديد تسود بين قاطني أحياء الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون التابعون للمعارضة نتيجة التعامل السيء والاستبدادي من قبل المسلحين.

كما تحدثوا عن مظاهرات تأييد للدولة السورية تم قمعها من قبل مسلحي المعارضة، وأن الناس استيقظت أحد الأيام وشاهدت عبارة "الله وسوريا وبشار" على جدران المنازل.