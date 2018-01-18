شويغو ورئيسي الأركان والاستخبارات التركية يبحثون قضايا الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركي، خلوصي أكار ورئيس الاستخبارات التركية، هكان فيدان، حيث بحث المجتمعون القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط والقضايا الأخرى الراهنة.

© AP Photo/ Germano Assad رئيس هيئة الأركان التركي يتوجه إلى سوتشي للقاء نظيريه الروسي والإيراني

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الدفاع: "في الـ 18 من كانون الثاني/يناير، استقبل وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش، سيرغي شويغو، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الجنرال خلوصي أكار، ومدير المنظمة الاستخباراتية الوطنية للجمهورية التركية، هكان فيدان، اللذان يزوران موسكو رسميا حاليا. بحثت القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، وغيرها من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك".

يشار إلى أن اللقاء جرى وسط أجواء بناءة.

وعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قائد هيئة الأركان للجيش التركي، خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، اجتمعا برئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع في سوريا، بما في ذلك مناطق خفض التصعيد.

وجاء في بيان الوزارة: "تركزت المباحثات على الوضع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات القائمة حول دعم عمل مناطق خفض التصعيد، والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار فيها".