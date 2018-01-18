الكويت... بدء التحقيق والتحري في صفقة مروحيات "كاراكال"

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة)، اليوم الخميس، أنها باشرت مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1653 لسنة 2017 المتضمن إحالة ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات "كاراكال" إلى الهيئة لاتخاذ إجراءاتها في شأنها بكل نزاهة وشفافية.

وخاطبت الهيئة وزارة الدفاع للحصول على البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بالواقعة محل التحقيق وتم تكليف قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة بمباشرة أعمال التحقيق والتحري، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE صحيفة: صفقة تفجر فضيحة فساد في الكويت

وأضافت أنه تم تكليف القطاع أيضا بجمع الاستدلالات في شأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات "كاراكال" والاطلاع على السجلات والمستندات والوقائع المتعلقة بالصفقة سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.

وأشارت الهيئة إلى أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية في الهيئة ستقوم بفحص إقرارات الذمة لكل من يرجح ارتباطه بالواقعة محل التحقيق.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، قد أعلن في 20 ديسمبر الماضي أنه تقرر، بناء على رغبة سمو الشيخ جابر المبارك، إحالة صفقة مروحيات "كاراكال" إلى هيئة "نزاهة" للتحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات بشأنها (اقرأ تفاصيل الأزمة من البداية).

وأشار الصالح حينها أيضا إلى إحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنها بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء".