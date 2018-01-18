البرلمان العراقي يفشل في التصويت على تأجيل الانتخابات

رفع البرلمان العراقي، اليوم الخميس، جلسة التصويت السري على تأجيل الانتخابات، إلى يوم السبت المقبل، لعدم اكتمال النصاب.

بغداد — سبوتنيك . قال مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك"، إن انسحاب أعضاء التحالف الوطني الشيعي، تزامنا مع إعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري موافقة 149نائبا من أصل 260، على إجراء عملية التصويت السري على قانون الانتخابات التشريعية، وتأجيل موعدها، أدى إلى اختلال النصاب القانوني.

من جانبه قال رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري "نحن حريصون على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد حفاظا على الدستور وتأجيلها يعني الذهاب إلى المجهول".

وأضاف العامري "نتمنى من جميع الإخوة أعضاء مجلس النواب الحرص على تطبيق الدستور وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد حفظا للصالح العام".

وأعلنت واشنطن اليوم دعمها "بشدة" إجراء الانتخابات العراقية في شهر أيار/ مايو 2018، "محذرة في الوقت نفسه من أن تأجيلها سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد".

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التابعة لمسعود بارزاني، دعت إلى تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات العراقية، كما يصر تحالف القوى السنية على تأجيل الانتخابات بشكل كامل لمدة عام، فيما قدمت كتل أخرى مقترحا لتأجيل الانتخابات في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار.