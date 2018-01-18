رئيس وزراء اليمن: إيران ساعدت الحوثيين في طباعة وتزوير الريال

اتهم رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، جماعة "أنصار الله" بالوقوف وراء تهاوي الريال اليمني.

قال رئيس الوزراء اليمني، في مقابلة حصرية مع شبكة "CNN" إن "أحد أسباب تهاوي الريال اليمني هو السلوكيات اللاحقة لهذه المليشيا التي حاولت تزوير وطباعة العملة خلافاً للقانون"، على حد تعبيره.

وأضاف بن دغر أن "الإيرانيين قد تورطوا في الحصول على معدات من مؤسسات غربية لطباعة الريال، وأظن أنهم نجحوا فقد أغرقوا السوق".

يذكر أن سعر الريال اليمني كان قد تهاوى إلى القاع هذا الأسبوع أمام العملات الأجنبية، كما تجاوز سقف الـ500 ريال للدولار الواحد بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد.

© REUTERS/ Saudi Press Agency الملك سلمان يصدر توجيهاته بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني

وكان رئيس الوزراء اليمني قد طالب في وقت سابق عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الثلاثاء الماضي، بإنقاذ الريال من الانهيار التام، وإنقاذ اليمنيين من جوع محتم، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك 3 مليارات دولار أمريكي.

وقالت السعودية إن هذه الوديعة تأتي في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن لاسيما سعر صرف الريال اليمني، مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.