قوات الجيش اليمني المدعومة سعوديا تسيطر على مواقع استراتيجية

أعلنت قوات الجيش اليمني، المدعومة من التحالف العربي، سيطرتها على مواقع هامة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية خلال معارك مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين).

صنعاء — سبوتنيك . ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت" "إن قوات الجيش اليمني سيطرت على جبل حبش الاستراتيجي ومناطق عفي والقعيف والتمر في مديرية برط العنان، إثر معارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف مسلحي "أنصار الله".

وأضاف، أن "الجيش اليمني يواصل تقدمه في المديرية بإسناد جوي من طيران التحالف".

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات على مواقع الجيش السعودي في القطاعات الحدودية جازان ونجران وعسير رداً على العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 لاستعادة شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.