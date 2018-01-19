روسيا ستساعد سوريا في إعادة إعمار البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وخطوط الاتصال

اعلن وزير الاتصالات الروسي، نيقولاي نيكيفيروف، أن روسيا بصدد مساعدة سوريا في تعليم طلاب كلية المعلوماتية وإعادة بناء خطوط الاتصالات، ومستعدة لعرض خبرتها على سوريا لمنع انتشار التطرف في الإنترنت.

© AP Photo/ Hammurabi's Justice News روسيا: خطط واشنطن واضحة هي عدم الحفاظ على وحدة سوريا

دمشق —. وقال الوزير: "ليس سرا أن تجنيد المسلحين ودعاية التطرف والمظاهر الإرهابية تتم عبر الإنترنت. ونحن هنا نوحد الجهود للانتصار على هذه المظاهر. وهذا التعاون يشمل استعدادنا لعرض الخبرات الروسية لوقف انتشار المعلومات المحظورة عبر الشبكة".

واقترح الوزير بهدف تحسين الاتصالات ليس فقط في سوريا نفسها، بل أيضا بين سوريا وروسيا، اقترح إنشاء عدة قنوات اتصال مباشرة بين الدولتين. ووفقا لما ذكره الوزير الروسي فإن إيران والعراق من المحتمل أن تصبحا شركاء في هذا المشروع.