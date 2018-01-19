الجيش التركي إلى عفرين السورية...هذه خططته وأسلحته

زعمت صحيفة "خبر تورك" التركية، اليوم الجمعة، أن القيادة العسكرية التركية بصدد وضع تكتيكات خاصة للقوات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية في مدينة عفرين السورية.

© AP Photo/ أمريكا تدعو تركيا إلى عدم مهاجمة عفرين السورية

وكتبتأن قيادة الأركان التركية المسلحة وضعت الخطة الأولية للعملية المزعم بدؤها في مدينة عفرين السورية. وبحسب الصحيفة، فالخطة تتألف من عدة مراحل وتأخذ بالاعتبار طبيعة المنطقة الجغرافية وأسلوب المعركة. واعتبرت القيادة العسكرية التركية أن المرحلة الأولى من العملية لن تشهد مقاومة من المسلحين.

وبحسب القيادة العسكرية التركية، فإن المسلحين سينسحبون إلى الأزقة والشوارع الداخلية من المدينة التي جهزها المسلحون للمعركة في حال دخول الجيش التركي الى المدينة، وكشف قائد عسكري تركي للصحيفة أن الجيش التركي يتحضر لاستعمال أسلحة متطورة وعالية الدقة لضرب المسلحين وأهدافهم.

وأشارت "خبر تورك" التركية إلى أن القرار النهائي حول استخدام السلاج الجوي حدد بعد اجتماع موسكو، يوم أمس الخميس، بين قيادتي الأركان التركية والروسية، وفي حال سمحت موسكو لتركيا استخدام المجال الجوي فوق مدينة عفرين، فذلك سيسهل العملية التركية ضد المسلحين، أما العكس سيعقد العملية وتطول مدتها وسيستخدم الجيش التركي صواريخ أرض أرض عالية الدقة وموجهة بالليزر لضرب أهداف المسلحين.