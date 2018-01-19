عبد الفتاح السيسي يعلن عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية

© AP Photo/ Andrew Harnik الرئاسة المصرية تكشف موقف السيسي من الترشح للانتخابات المقبلة

وجاء إعلان الرئيس السيسي في كلمة له نقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة اليوم الجمعة.

يشار إلى أن انتخابات الرئاسة المصرية ستجري في آذار/ مارس القادم. بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكشفت الرئاسة المصرية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من مسألة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال حينها الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في تصريح لموقع "بوابة الأهرام"، إن الرئيس السيسي سيحدد موقفه بشأن مسألة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الوقت المناسب، وأكد أن "الرئيس السيسي حريص على عرض الجهود، التي قام بها خلال فترة رئاسته أمام الشعب المصري، وبعدها سيقرر موقفه من الترشح في انتخابات الرئاسة 2018".