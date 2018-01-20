محامي الخويلدي: نمتلك أدلة على تورط الناتو في جرائم حرب في ليبيا

كشف محامي خالد الخويلدي، نجل اللواء الخويلدي الحميدي، عضو مجلس قيادة الثورة الليبية في عهد العقيد معمر القذافي، أن فريق الدفاع في قضية ضحايا قصف حلف الناتو عام 2011 ، يمتلك الأدلة القاطعة، التي تبين تورط الحلف بارتكابه جرائم حرب ضد المدنيين في ليبيا .

البيضاء — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء الليبية أن:

جون فيرمون المحامي الدولي، الذي يتولى الإشراف على فريق الدفاع في القضية التي يرفعها خالد الخويلدي الحميدي ضد حلف الناتو قد جدد على تأكيد الفريق القانوني، بأنه يمتلك الأدلة القاطعة على تورط الحلف في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وأوضح فيرمون في بيان رسمي له في بروكسل، أن "الفريق سيعقد مؤتمراً صحفيا عالميا في العاصمة البلجيكية في التاسع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني 2018 ، في الساعة 11 صباحاً في بروكسل"، موضحاً أنه " سيعلن خلاله استمرار الخويلدي في معركته ضد الناتو وسيكشف عن تفاصيل مهمة عن القضية المرفوعة ضد الناتو، وفي مواجهة قانونية للتفسير القضائي لمحكمة استئناف بروكسل وتبيان انه تفسير انتقائي للقانون الدولي".

وشدد فيرمون على "أهمية وضرورة التأكيد بأن ميثاق الأمم المتحدة هو جوهر القانون العام الدولي المعاصر، إضافة إلى الاعتبار الذي تعززه اتفاقية روما 2002 ، في عدم التحجج بأية حصانات من أي نوع للإفلات من العقاب، وتوسيع المواجهة القانونية لتشمل شخصيات قطرية بمحكمة حقوق الإنسان الأوربية".