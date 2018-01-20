العراق..سلسلة هزات أرضية وسط البلاد وسوء أحوال جوية على الحدود السورية

سجل العراق سلسلة هزات أرضية دون وقوع خسائر مادية أو بشرية، فيما اجتاحت عواصف ترابية شديدة مناطق على الحدود العراقية السورية.

© AFP 2018/ Richter magnitude scale زلزال بقوة 2,5 ريختر يضرب شمال غربي المدينة المنورة

وذكر بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، أن 6 هزات أرضية وقعت في محافظة ديالى، وسط العراق، الليلة الماضية، أشدها بقوة 5.1 على مقياس ريختر،

موضحا "سجلت مراصدنا الزلزالية سلسلة هزات أرضية ارتدادية صباح هذا اليوم في قضاء مندلي، بمحافظة ديالى".

وأوضح البيان أن زلزالا بقوة 5.1 على مقياس "ريختر" وقع الساعة 1:17 بالتوقيت المحلي بعد منتصف الليل،

ضرب "منطقة تبعد 5 كيلومترات جنوب شرق مندلي، في ديالى، بعمق 10 كيلومترات، شعر بها المواطنون في المحافظة، وفي المنطقة الشرقية للعاصمة بغداد".

ولفت البيان إلى أن 5 هزات أرضية أخرى وقعت بعد منتصف الليل حتى الخامسة فجرا، بقوة: 3، و3.1، و3.5، و3.5، و3.8، في مناطق جنوب شرق قضاء مندلي، مؤكدا "لم تردنا أنباء عن حصول أضرار".

فيما استمرت عاصفة ترابية شديدة لليوم الثالث على التوالي في المناطق الحدودية مع سوريا، وقال مصدر مسؤول في قوات الحشد الشعبي على الحدود السورية، شمال غرب العراق،

إن "العاصفة اجتاحت مناطق واسعة على الحدود، ما أعاق القوات عن الرؤية بشكل كامل لساعات طويلة من نهار أمس وحتى صباح اليوم السبت".

وشدد المصدر على أن "القوات تعمل بكامل طاقاتها لإحكام الحدود العراقية- السورية، إلا أنها مناطق ذات طبيعة صحراوية شاسعة، تكثر فيها العواصف على مدار العام"، لافتا إلى أن "سماء المنطقة باتت حمراء بالكامل لليوم الثاني".

ونقلت قناة "السومرية" عن قائممقام قضاء راوة، غربي الأنبار، على الحدود السورية، حسين علي قوله إن "عاصفة ترابية اجتاحت القضاء، أدت إلى سقوط برجين للخط الناقل للكهرباء من قضاء عنة، والكهرباء الآن مقطوعة بشكل كامل عن راوة".