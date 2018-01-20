العراق: اعتقال 17 داعشيا بينهم قياديون جنوبي الموصل

أفادت قيادة عمليات محافظة نينوى، السبت 20 يناير/كانون الثاني، بتواصل عمليات ملاحقة إرهابيي داعش في منطقة الجزرات داخل قرية البو سيف جنوبي الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري لوكالة الأنباء العراقية إن "القوات الأمنية ألقت القبض على17 داعشيا أغلبهم قياديون تم محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم داخل القرية ".

وبين الجبوري أن "الإجراءات الأمنية في عموم أقضية ونواحي جنوبي الموصل القريبة من المنطقة الصحراوية مستمرة، وهناك تشدد أمني كبير للتاكد من دخول وخروج الأشخاص من وإلى هذه المناطق خشية تسلل اي من إرهابيي داعش مجددا".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، ضبط مخبأ للمواد المتفجرة والعبوات الناسفة فــي قضاء الكرمة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أبطال الفرقة 14 الفوج الثالث وبالتعاون مع حشد الكرمة، استطاعوا ضبط كدس للمواد المتفجرة والعبوات الناسفة فــي منطقة الدواية، يحتوي على خمسة جليكانات سعة 20 لترا، و٥٧ مسطرة تفجير قناني أوكسجين على شكل عبوات ناسفة، وقناني غاز تبريد على شكل عبوات ناسفه عدد (١٠)، وعبوات بلاستيكية، اضافة الى مطفئة حريق على شكل عبوة ناسفة".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وضمن عمليات التفتيش والبحث عن مخلفات داعش الإرهابي في نواحي وأقضية محافظة الأنبار".

© AFP 2018/ Ahmad al-Rubaye قطعات الجيش العراقي تحرر 10 قرى وتطهر 7 آلاف كلم مربع في محافظة الأنبار

وفي محافظة ديالى، دعا نائب رئيس مجلس المحافظة، محمد جواد الحمداني إلى فتح تحقيق في الخروقات التي شهدتها عدد من مناطق ديالى أهمها ما حصل في نواحي قره تبه والعظيم.

وبين الحمداني لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن هذه المناطق شهدت قتل واختطاف مصلين من مسجد واختطاف رعاة أغنام ومن ثم إعدامهم، مشددا على ضرورة الوقوف على أسباب وقوع هذه الجرائم والعمل على الوصول للجناة ومنع تكرارها عبر ملء الفراغات الأمنية وتعزيز القوات المتواجدة في هذه المناطق، إضافة إلى زيادة عدد نقاط المراقبة والاستعانة بتكنلوجيا الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة لرصد تحركات إرهابيي داعش في المناطق الحدودية النائية.