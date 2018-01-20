متحف اللوفر أبو ظبي يحذف قطر من خريطة الخليج (صور)

أثارت صورة خريطة لمنطقة الخليج، معروضة بمتحف اللوفر أبو ظبي، جدلا بين الأوساط الخليجية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ظهر أنها لا تضم قطر.

وكان الأكاديمي والباحث البريطاني، كريستيان الرتشسين، قد نشر الصورة على موقع "تويتر"، موضحا أنها من داخل أحد المعارض بفرع متحف اللوفر في أبوظبي، وتظهر منطقة الخليج من دون وجود لقطر.

Here is the map from an exhibit in the Louvre Abu Dhabi that omits the Qatari pensinsula from the Lower Gulf. The label alongside it reads:



Vase

United Arab Emirates, Ramilah, 1000-500 BCE

Soft stone

Al-Ain National Museum pic.twitter.com/VKrPcDZqOF — Kristian Ulrichsen (@Dr_Ulrichsen) January 18, 2018

​هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت إن ألرتشسين هو واحد من كبار المتخصصين في شؤون الخليج والشرق الأوسط، وهو زميل في "معهد بيكر للسياسة العامة"، وزميل مساعد بمعهد الدراسات الملكية في بريطانيا "تشاتام هاوس".

​وأثارت الصورة ردود فعل واسعة، فأعادت المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، إعادة نشر الصورة على حسابها، مستنكرة حذف بلادها من الخريطة.

وكتبت المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، تقول "على مر التاريخ، كانت المتاحف أحد مصادر المعرفة. يزوروها الناس لمعرفة الجديد حول ثقافات العالم من خلال تفقد الأشياء المعروضة في معارضها. وعلى الرغم من أن مفهوم المتاحف جديد على أبوظبي، إلا أنني على يقين أن متحف اللوفر في باريس ليس راضيا عن هذا الأمر".

Throughout history museums were a source of reference. People would visit to acquire knowledge and learn about world cultures through the exploration of objects on display. Although the notion of museums is a new one to Abu Dhabi, surely the @MuseeLouvre is not okay with this? https://t.co/k5ikOmSpsd — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) January 19, 2018

​من جانبه، وزير الدولة في الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قائلا "تابعت باستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبو ظبي.. وملاحظات البعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر".

تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 20, 2018

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