إعادة فتح مطار "معيتيقة" الليبي عقب اشتباكات دامية

وقال مسؤول في المطار طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية "جرى استئناف كل الرحلات المحلية والدولية"، مضيفا "لم ترد تقارير عن أي مشكلات فنية وصار الأمن تحت السيطرة".
ودار قتال ضار بين قوة الردع الخاصة، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وجماعة مسلحة متمركزة في حي تاجوراء بالمدينة.
وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون، وسارعت شركات الطيران الليبية الأربع التي تشغل رحلات من مطار معيتيقة لإصلاح أو استبدال الطائرات التي تضررت بطلقات نارية أو قصف المدفعية لدى وقوفها في أماكن الانتظار بالمطار أثناء القتال.
وجرى تعليق الرحلات لإجلاء أو إعادة المهاجرين الأجانب إلى أوطانهم من طرابلس، وهي رحلات تدير غالبيتها وكالات تابعة للأمم المتحدة، بسبب إغلاق مطار معيتيقة.
وتضرر بشدة المطار الدولي الرئيسي في طرابلس خلال قتال دار عام 2014، ولا يزال هذا المطار خارج الخدمة.
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