بالفيديو... سعوديون يزعمون تصوير اعتراض السعودية صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قام شابان سعوديان بتصويره يزعمان خلاله توثيقهما للحظة اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية، اليوم السبت، صاروخا بالستيا أطلقه "أنصار الله" على محافظة نجران.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله، ردة فعل مصوريه، الذين تابعوا عملية الاعتراض وهو يعبرون عن سعادتهم.

وأعلنت السعودية، أن منظومة الدفاع الصاروخية اعترضت صاروخا بالستيا أطلقته جماعة "أنصار الله".

يذكر أن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي بن صالح المالكي، أكد منذ أيام أن عدد الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من داخل اليمن تجاه السعودية بلغ 87 صاروخا.