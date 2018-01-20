محتجون يحتشدون في الأردن احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي

قال متظاهرون فى العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت (20 يناير كانون الثاني) إن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس "غير مرحب به" قبيل زيارته للبلاد بعد أسابيع من قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتجمع حوالي 70 شخصا بالقرب من السفارة الأمريكية فى عمان وهم يحملون لافتات ويرددون الشعارات احتجاجا على الزيارة، وفقا لرويترز.

وكتب على إحدى اللافتات "القدس عاصمة فلسطين.. الأبدية- لا.. لاستقبال نائب الرئيس الأمريكي في عمان".

© AFP 2018/ THOMAS COEX خطة إسرائيل الأمنية بشأن القدس مهددة بالفشل لهذا السبب

ومن المقرر أن يصل بنس إلى عمان في وقت متأخر اليوم السبت ومن المتوقع أن يجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله غدا الأحد (21 يناير كانون الثاني).

وأغضب قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول العالم العربي كما أثار استياء الحلفاء الغربيين. ويمثل وضع مدينة القدس أحد أكبر العقبات في أي اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أعوام طويلة.

وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها. ويريد الفلسطينيون الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتعتبر معظم الدول القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967، أرضا محتلة. وهي تشمل المدينة القديمة ومواقع مقدسة لدى الديانات السماوية الثلاث.