سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات أنقرة بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين

أكدت وزارة الخارجية السورية أن الجمهورية العربية السورية تدين بشدة ما وصفته العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL حماية الشعب الكردية: ليس لدينا خيار سوى مقاومة الهجوم التركي على عفرين

أدانت سوريا بشدة ما وصفته "العدوان التركي الغاشم" على مدينة عفرين السورية مطالبة المجتمع الدولي بإدانته واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن

"الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية".

وأكد المصدر أن هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية.

وأضاف المصدر أن

"سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بهذه العملية العسكرية التي هي جزء من مسلسل الأكاذيب التي اعتدنا عليها من النظام التركي".

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن "سوريا تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان التركي واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا". وفي سياق التصريحات التركية حول إبلاغ دمشق بالعملية العسكرية في عفرين، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة أبلغت دمشق كتابيا، بعملية "غصن الزيتون" ضد الأكراد في مدينة عفرين.

وقال جاويش أوغلو، في تصريحات نقلتها عنه قناة "إن تي في" إن أهدافا في سوريا تقصف برا وجوا، متوقعا من الحلفاء عدم الوقوف إلى جانب منظمات إرهابية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف الوزير التركي إن الجيش التركي قصف 95 في المئة من الأهداف ولم يتم سوى استهداف الإرهابيين.