تونس... مقتل إرهابيين في اشتباك مع قوات الحرس الوطني

قتلت قوات الحرس الوطني التونسية إرهابيين خلال اشتباك في منطقة سبيطلة القريبة من جبل سمامة بولاية القصرين جنوبي تونس، وذلك اليوم السبت 20 يناير/كانون الثاني، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك".

تونس — سبوتنيك . وقال المصدر إن وحدة من الحرس الوطني تمكنت من قتل إرهابيين ينتميان لتنظيم عقبة بن نافع الموالي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خلال كمين مسلح تم نصبه بعد استغلال معلومات عن تحركهم.

وذكر المصدر أنه تم قتل إرهابي في بداية الاشتباك، قبل أن يتم قتل إرهابي ثان متأثرا بجراحه، فيما تتواصل العملية الأمنية حتى الآن، حيث تلاحق قوات الجيش المجموعة المسلحة.

وفي وقت سابق ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني في تصريح صحفي أنه "بناء على معلومات حول تواجد مجموعة إرهابية تضم ما بين 4 إلى 6 عناصر يتنقلون بجبل سمامة لرصد الوحدات والدوريات الأمنية، قامت وحدة من الحرس الوطني بمتابعة تحركات هذه المجموعة لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف أنه تم الليلة نصب كمين في منطقة تربخانة بمعتمدية سبيطلة تبادل إطلاق نار بين الوحدة الامنية والمجموعة الإرهابية، حيث تم القضاء على عنصر إرهابي خطير وإصابة آخرين.

ومنذ سنوات التحق عدد من الإرهابيين الجزائريين بكتيبة عقبة بن نافع التي تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتحصنت في جبال الشعانبي على الحدود بين وتونس والجزائر.