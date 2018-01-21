الأمن السوري يضبط أسلحة وذخيرة متجهة لإرهابيي "النصرة" بالغوطة الشرقية

ضبطت الجهات الأمنية السورية المختصة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت متجهة إلى إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov إرهابيون يقصفون العسكريين السوريين في الغوطة الشرقية

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " إلى أن الجهات الأمنية المختصة ضبطت عبر كمين محكم شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة قادمة من المنطقة الجنوبية باتجاه إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" في غوطة دمشق الشرقية.

ونفذت الجهات السورية المختصة خلال الأشهر الماضية العديد من عمليات الرصد والمتابعة وبكمائن محكمة حيث تم خلالها توقيف سيارات كانت تحمل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والطلقات وقذائف الهاون إضافة إلى رشاشات متنوعة وصواريخ بعضها فرنسي الصنع كانت متجهة إلى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية.