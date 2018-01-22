الأخ غير الشقيق لعلي عبد الله صالح ينضم لقوات هادي

بعد ثلاثة أسابيع من مغادرته العاصمة صنعاء، أعلن الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، انضمامه لقوات الرئس اليمني عبد ربه منصور هادي.

© AP Photo/ Hani Mohammed الحكومة اليمنية تعلن أول موازنة لها منذ 3 سنوات

ووفقاً لموقع " يمن برس "، أعلن اللواء علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ، "انضمامه للقوات الحكومية الشرعية بعد 3 أسابيع من مغادرته العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكداً أن الأحمر يعد أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس السابق، كما هو الأول الذي يعلن انضمامه لحكومة الرئيس هادي".

وخلال لقائه بالرئيس اليمني، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، أكد هادي، على "أهمية وحدة الصف اليمني في مواجهة أعدائه من المليشيا الحوثية الايرانية التي لن يقبل بها شعبنا وبأفكارها وأجندتها الطائفية الدخيلة، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ورحب هادي باللواء علي صالح عفاش "بالتحاقه بقوات الشرعية والتي تأتي تأكيداً على مواقفه الثابتة والداعمة للشرعية في مختلف المنعطفات والمراحل والظروف".

من جانبه، عبر اللواء ركن علي صالح عفاش الحميري عن "سروره بهذا الاستقبال ولقائه بالرئيس هادي الذي يأتي تأكيداً على موقفه ودعمه لقيادة الوطن الشرعية، وصولا الى استعادة البلد تحت راية الشرعية وبدعم وإسناد دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

ويعد الأحمر من أبرز القادة العسكريين في نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث تقلد منصب قائد قوات الحرس الجمهوري قبل أن يخلفه عام 2004، نجل صالح، العميد أحمد، ومن ثم شغل منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011، عقب انتفاضة شعبية.