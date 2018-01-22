مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بسقوط قذائف صاروخية على دمشق القديمة

وبين المصدر أن عددا من القذائف سقطت في حيي القصاع والشاغور ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والسيارات.
واستشهد مدني وأصيب سبعة آخرون بجروح ووقعت أضرار مادية أمس الأول جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف مخيم الوافدين وسجن دمشق المركزي في منطقة عدرا بريف دمشق وحي عش الورور بدمشق في خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.
وردا على الاعتداءات وبحسب "سانا"، فقد "وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة".
وذكرت "سانا" أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق."
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