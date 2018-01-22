"قسد": مقتل 18 شخصا وإصابة 23 حصيلة القصف التركي على عفرين

أعلن الناطق الرسمي باسم "قوات سوريا الديمقراطية" جورو كينو كبريئل أن العمليات في عفرين شمالي غرب سوريا أسفرت حتى الآن عن مقتل 18 مدنيا، و40 جنديا تركيا ومن قوات "درع الفرات"، إضافة إلى ثلاثة مقاتلين من "قسد".

© REUTERS/ OSMAN ORSAL الأكراد ينشرون فيديو تدمير دبابة تركية في عفرين

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث في بيان اليوم الاثنين إن "نتيجة القصف الجوي والمدفعي على عفرين استشهاد 18 مدنيا وجرح 23 بينهم نساء وأطفال".

وتابع البيان "بالإضافة إلى مقتل 40 جنديا تركيا ومن مرتزقة "درع الفرات"، وقرابة 300 جريح".

وأضاف البيان "نتيجة المقاومة البطولية استشهد 3 مقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية" دفاعاً عن عفرين".

يتبع…