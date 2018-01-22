البرلمان الليبي يبحث قرار إيطاليا زيادة عدد قواتها في ليبيا

© Sputnik. Hamid Safy رئيس البرلمان الليبي يرفض مقترحات السراج

بنغازي — سبوتنيك . ومن المقرر أن تتابع اللجنة مستجدات سفينة المتفجرات التركية التي اعترضتها السلطات اليونانية، أثناء رحلتها إلى ليبيا.

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب أتفق على تشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة هذه القضايا مع السلطات اليونانية والتركية، وكذلك البرلمان الإيطالي والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي".

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت، أنها ضبطت سفينة تركية محملة بمواد تستخدم في صنع متفجرات كانت متجهة إلى ليبيا.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب إلى أن الجلسة ناقشت أنباء حول وجود تزوير في الرقم الوطني حيث لم يستوف المجلس النقاش في هذا البند، مشيرا إلى أنه تم تعليق الجلسة على أن تستأنف، غدا الثلاثاء.

وصوت البرلمان الإيطالي، يوم 17 يناير الجاري،على زيادة الوجود العسكري في ليبيا وإرسال قوات إلى النيجر، فيما أكدت السفارة الإيطالية في طرابلس خلال تغريدة لها على موقع "تويتر" أن العلاقة بين إيطاليا وليبيا قائمة على الصداقة والاحترام الكامل للسيادة الليبية، مشيرة إلى أن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص تصويت البرلمان الإيطالي غير دقيقة".