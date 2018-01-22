السلطات السودانية تفرج عن صحفيين اعتقلوا أثناء تغطية الاحتجاجات

ولم توجه أية تهم للصحفيين اللذين احتجزا في سجن "كوبر" في الخرطوم.
وقال متحدث باسم "رويترز" "نشعر بارتياح غامر لأن صحفي رويترز خالد عبد العزيز أفرج عنه من الحجز في الخرطوم".
وأضاف "التأم شمله مع أسرته وسيعود للعمل المهم في تغطية الأحداث في السودان في الوقت المناسب".
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية ما يؤكد الإفراج عن مراسلها.
واحتجز الصحفيان بينما كانا يغطيان احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن اندلعت في السودان هذا الشهر بعد أن فرضت الخرطوم إجراءات اقتصادية صارمة تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي.
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