السلطات السودانية تفرج عن صحفيين اعتقلوا أثناء تغطية الاحتجاجات

أفرجت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، عن صحفي من "رويترز" وآخر من وكالة الصحافة الفرنسية بعد أن احتجزا خلال تغطيتهما الاحتجاجات في الخرطوم يوم الأربعاء الماضي.

© Sputnik. Aleksandr Grashenkov عودة التيار الكهربائي إلى الخرطوم بعد انقطاع جزئي عن أنحاء السودان

وتمكنت "رويترز" من الاتصال بمراسلها السوداني خالد عبد العزيز مساء اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ اعتقاله، الذي قال إنه لم يتعرض لسوء معاملة وأفرج عنه بالإضافة لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية وصحفي محلي آخر.

ولم توجه أية تهم للصحفيين اللذين احتجزا في سجن "كوبر" في الخرطوم.

وقال متحدث باسم "رويترز" "نشعر بارتياح غامر لأن صحفي رويترز خالد عبد العزيز أفرج عنه من الحجز في الخرطوم".

وأضاف "التأم شمله مع أسرته وسيعود للعمل المهم في تغطية الأحداث في السودان في الوقت المناسب".

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية ما يؤكد الإفراج عن مراسلها.

واحتجز الصحفيان بينما كانا يغطيان احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن اندلعت في السودان هذا الشهر بعد أن فرضت الخرطوم إجراءات اقتصادية صارمة تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي.