الملك محمد السادس يعين خمسة وزراء جدد

اعتمد الملك محمد السادس، ملك المغرب، تعديلا وزاريا شمل خمسة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية فإن الملك عين عبد الأحد الفاسي الفهري، لوزارة "الإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة".

واختار الملك سعيد أمزازي لوزارة "التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"، و أناس الدكالي لوزارة "الصحة"،

وعين الملك في نفس القرار محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي.

وكذلك محمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.