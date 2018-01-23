مصر والسعودية تكشفان حقيقة مقطع فيديو جسر "الملك سلمان" (فيديو)

علقت وزارة النقل المصرية والسعودية على مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء العمل في إنشاء جسر "الملك سلمان" الذي يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ونفى مصدر مسئول بوزارة النقل المصرية، في تصريحات لصحيفة " عكاظ " السعودية، صحة هذا الفيديو، وأكد أن العمل لم يبدأ على الجسر حتى الآن، مشيراً إلى أن ما تم تداوله على شبكة الإنترنت غير صحيح.

من جهته، دحض متحدث وزارة النقل السعودية تركي الطعيمي، ما تداولته المقاطع المنتشرة على المواقع فيما يخص البدء بالجسر.

وكان وزير النقل المصري هشام عرفات قد أكد، في وقت سابق، أن جسر "الملك سلمان" أكبر مشروع على كوكب الأرض، ما يستوجب العديد من الدراسات قبل البدء في إنشائه، لافتاً إلى دراسة المشروع استغرقت 4 سنوات، ومازال بحاجة لدراسات بيئة وجيولوجية ودراسات زلازل، إذ شرعت كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالعمل على دراسات عديدة وسلمتها للوزارة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن وضع حجر الأساس لجسر "الملك سلمان" بين السعودية ومصر، سيتم قبل 2020، لافتا أن فرق متخصصة تقوم بالعمل حاليا على التجهيز للجسر.

جسر الملك سلمان السعودية مصر 👍😎😎😜🇸🇦 pic.twitter.com/DSCugUkt25 — تركي بن فيصل (@Turki_binFaisal) January 22, 2018

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