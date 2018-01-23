مجلس الأمة الكويتي يستجوب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية

القاهرة — سبوتنيك. وكانت الوزيرة الصبيح أعلنت جاهزيتها لمناقشة الاستجواب، كما سمح المجلس بإدخال الفريق الفني للوزيرة، لمناقشة الاستجواب، حسبما أفادت "الوطن" الكويتية.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومنها الأذن للحكومة بعقد قروض عامة، وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، وآخر بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديل قانون الجيش.
ويشمل جدول الأعمال عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد، وتطبيق قانون العمالة المنزلية، وقرار وقف المساعدات الاجتماعية، والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي وغيرها.
ويشمل الجدول تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها التأمين الصحي للأجانب، وإعادة النظر في أسعار البنزين، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أدرجت تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين، منها تحويل "الخطوط الجوية الكويتية" إلى شركة مساهمة، والإذن للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
ويشتمل جدول الجلسة على تقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين، منها تعديل قانون "الهيئة العامة لمكافحة الفساد"، ومساهمة دولة الكويت في رأسمال "بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية"، وآخر بشأن المساعدات العامة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)