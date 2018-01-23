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10:39 23 يناير/ كانون الثاني 2018
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    مجلس الأمة الكويتي

    مجلس الأمة الكويتي يستجوب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية

    © AP Photo/ Ali Al-Ghuneim
    العالم العربي
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    افتتح مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية، اليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني/يناير، وعلى جدول الأعمال 15 بنداً، بينها استجواب النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف، لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في عدة محاور.

    القاهرة — سبوتنيك. وكانت الوزيرة الصبيح أعلنت جاهزيتها لمناقشة الاستجواب، كما سمح المجلس بإدخال الفريق الفني للوزيرة، لمناقشة الاستجواب، حسبما أفادت "الوطن" الكويتية.

    أمير الكويت
    © AP Photo/ Jon Gambrell
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    وعقد النواب الثلاثة أكثر من اجتماع تحضيري، خلال الأسبوعين الماضيين، سواء اجتماعات خاصة، أو اجتماعات جمعتهم بآخرين للتنسيق وعرض المحاور على عدد من النواب، الذين أبدوا تأييداً مبدئياً لما احتوته المحاور.
    ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومنها الأذن للحكومة بعقد قروض عامة، وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، وآخر بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديل قانون الجيش.
    ويشمل جدول الأعمال عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد، وتطبيق قانون العمالة المنزلية، وقرار وقف المساعدات الاجتماعية، والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي وغيرها.
    ويشمل الجدول تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها التأمين الصحي للأجانب، وإعادة النظر في أسعار البنزين، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    كما أدرجت تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين، منها تحويل "الخطوط الجوية الكويتية" إلى شركة مساهمة، والإذن للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
    ويشتمل جدول الجلسة على تقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين، منها تعديل قانون "الهيئة العامة لمكافحة الفساد"، ومساهمة دولة الكويت في رأسمال "بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية"، وآخر بشأن المساعدات العامة.

    انظر أيضا:

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    مجلس الأمة الكويتي يستجوب وزيرة العمل
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