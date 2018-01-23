الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي

أصدرت المحكمة العسكرية بمصراتة، في جلستها أمس الاثنين 22 يناير/ كانون الثاني، حكمًا بالإعدام رميا بالرصاص على المتهم عطية مجاهد صالح القذافي لإدانته بعدة تهم أثناء اندلاع ثورة 17 فبراير/ شباط 2011.

وقال مصدر قانوني إن من بين التهم التي اعترف بها المتهم قتل الدكتور أحمد سعيد الغرياني خلال العام 2011 بالقرب من مدينة بن جواد، حسب موقع الوسط الليبي.

وجرى تداول تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الأولى من ثورة فبراير/ شباط، يظهر فيه صوت عطية القذافي وهو يطلب من الدكتور الغرياني الهتاف بـ"عاش الفاتح".

ويرفض الغرياني "الذي كان طريحا على الأرض" قول الهتاف الذي طلبه عطية القذافي.

وتظهر في التسجيل عملية إطلاق الرصاص عليه، ليفارق على أثرها الحياة.

وصدر حكم المحكمة يشكل نهائي، وذلك بعد اعتراف المتهم عطية القذافي بشكل رسمي بجريمة قتل الدكتور أحمد الغرياني خلال أحداث ثورة 17 فبراير.