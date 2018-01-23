وسط اتهامها بالدعم العسكري لإريتريا... رسالة من دولة عربية إلى البشير

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، يوم أمس الاثنين، رسالة خطية من دولة عربية، بعد مزاعم عن دعمها محاولة انقلاب في الخرطوم.

© AP Photo/ Abd Raouf نائب تركي اتهمها بدعم مخطط انقلابي ضده...البشير يتحدث عن الإمارات

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" ، فقد تسلم الرئيس عمر البشير، يوم أمس الاثنين، رسالة خطية من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد سفير الإمارات بالخرطوم، حمد محمد الجنيبي، في تصريحات صحفية عقب تسليمه الرسالة للرئيس السوداني عمر البشير، يوم أمس الاثنين، أن "علاقات البلدين في أفضل حالاتها، وتشهد تطورا كبيرا بفضل رعايتها من قبل قيادة البلدين".

وأعرب السفير الإماراتي عن تقدير بلاده لما يقدمه رئيس البشير إلى الأمة العربية والإسلامية.

وكشف مسؤولون سودانيون، خلال يناير/ كانون الثاني الحالي، عن تهديدات يتعرض لها السودان من جهته الشرقية المحادية مع دولة إريتريا أثناء تحركات وتعزيزات عسكرية مصرية بمعسكر "ساوا" الإريتري القريبة من الحدود السودانية، وقال مسؤول سابق بوزارة الدفاع السودانية أن الاستخبارات السودانية، كشفت عن اجتماعات دارت بإريتريا بين عسكريين مصريين وإماراتيين وأريتريين، وأنه يمثل تهديدا للسودان.

وكان ياسين أقطاي رئيس لجنة العلاقات التركية القطرية في البرلمان التركي، قد زعم في مقابلة مع صحيفة "الشرق" القطرية نشرت يوم الخميس 12 ديسمبر /كانون الأول الماضي، أن "الإمارات دعمت محاولة انقلاب ضد عمر البشير في السودان قبل أشهر من أجل جر البلاد إلى حالة من الفوضى لا يعلم عاقبتها إلا الله"، على حد قوله.

لكنّ الحزب الحاكم في السودان نفى تلك التصريحات واعتبرها تتناقض مع واقع البلاد الذي يشهد استقرارًا سياسيًا كبيرًا. وتابع: "الحديث عن تغييرات أو انقلاب في البلاد لا قيمة له، وحديث حالمين"، بحسب صحيفة الحياة السعودية.

الجدير بالذكر، أن السودان مشارك بقواته البرية والجوية في التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن منذ العام 2015.