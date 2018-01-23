هجوم معاكس للقوات الكردية وهروب الفصائل المدعومة تركيا من برصايا

قالت "وحدات حماية الشعب" إنها نفذت هجوما معاكسا على تلة قسطل جندو وقتلت 8 مسلحين. يأتي ذلك بعد إعلان وكالة "الأناضول" التركية انسحاب الفصائل التي يدعمها الجيش التركي من جبل برصايا، وفقا لموقع "الميادين نت".

© REUTERS/ STRINGER مقتل أول جندي تركي في عملية عفرين

وبحسب " الميادين نت "، فقد أكدت "وحدات حماية الشعب" الكردية إنها "نفذت هجوماً معاكساً على تلة قسطل جندو التابعة لناحية شرا بعفرين السورية، وقتلت 8 من المسلحين، وجرحت 13 آخرين، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار".

وكانت وكالة الأناضول التركية الرسمية قد أعلنت انسحاب الفصائل التي يدعمها الجيش التركي من جبل برصايا، وفقا لموقع "الميادين".

وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" إن 18 مدنياً وثلاثة مقاتلين قضوا في القصف التركي على عفرين السورية".

وذكرت "الميادين" أنع عملية اجتياح عفرين التي تقول تركيا إنها تجري وفقا لما هو مخطط انطلقت من أربعة محاور توزعت من الجنوب الشرقي في ريف حلب الشمالي إلى غرب المنطقة، مستفيدة من الجماعات المسلحة في أرياف حلب وإدلب كقوة مشاة في مواجهة "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وكان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين عثمان شيخ عيسى أكد للميادين أن القوات التركية لم تتمكن من دخول عفرين، وأن هناك مقاومة شرسة تواجهها من داخل المدينة.

وكالة "الأناضول" ذكرت أمس الإثنين أن الفصائل التي يدعمها الجيش التركي انسحبت من جبل برصايا الاستراتيجي بمنطقة عفرين شمال سوريا، بالتزامن مع إعلان الجيش التركي والفصائل المسلحة المتعاونة معه في سوريا سيطرتهم على الجبل بعد معارك مع المقاتلين الكرد. كما أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده في سوريا، كما أعلن المرصد السوري المعارض مقتل 54 عنصراً من الفصائل المسلحة والكرد منذ بدء المعركة.