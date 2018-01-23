السيسي يجري الكشف الطبي للترشح للانتخابات الرئاسية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 22 يناير/ كانون الثاني، الكشف الطبي الخاص بالمرشحين للرئاسة.

ويحتاج المرشحون للرئاسة في مصر أن يتقدموا للجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق الترشح التي تتضمن الكشف الطبي عليهم، حسب قناة "سي بي سي إكسترا".

وكان السيسي قد أعلن ترشحه لفترة ثانية خلال مؤتمر حكاية وطن الذي عقد أخيرا.

وحصل الرئيس السيسي على موافقة عدد كبير من أعضاؤ البرلمان المصري على ترشحه، وكذلك يجرى الآن جمع توكيلات شعبية له من المحافظات المختلفة.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات السبت الماضي فى تلقى أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018 لمدة 10 أيام.

وحتى الآن لم يتقدم أحد بأوراقه إلى اللجنة.