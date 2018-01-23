روسيا لا تعلق على الاتهامات الكردية لها بسبب عملية "غصن الزيتون" التركية

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين لا يعلق على تصريحات ممثلي "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تتهم روسيا بالخيانة بسبب عملية "غصن الزيتون" التركية في مدينة عفرين السورية.

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين ردا عن طلب التعليق على هذه التصريحات: " لا، لن أضيف أي شيء عما أعلنته يوم أمس حول العملية التركية".

وأعلن بيسكوف، في وقت سابق، أن الكرملين يراقب بعناية العملية التركية في مدينة عفرين السورية، وأن ممثلي روسيا يتواصلون مع دمشق كذلك مع أنقرة، مشيرا إلى أن موسكو كالسابق تعتبر أن المبدأ الأساسي هو السلامة الإقليمية السورية وتتابع الوضع الإنساني في عفرين في ضوء العملية التركية.

وكانت تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال سوريا.

وأدانت دمشق الهجوم التركي على عفرين التي تعتبر جزءا من الأراضي السورية.