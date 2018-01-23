© AFP 2018/ Bulent Kilic خبير: تركيا تهزم الأكراد في عفرين

أعلن مراسل " سبوتنيك "، الموجود على الحدود التركية السورية، أن اليوم الرابع من عملية "غصن الزيتون" شهد مواصلة الضربات الجوية المكثفة للقوات التركية على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية بالقرب من الحدود التركية.

كما أن الدبابات والمدفعية الموجود على الحدود بين عفرين السورية وكلس التركية تقصف مواقع الأكراد أيضا.

وفي الوقت نفسه، فإن الوحدات العسكرية التركية، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، تقصف مواقع وحدات حماية الشعب غرب إعزاز باستخدام المدافع والأسلحة الثقيلة، بينما ترد التشكيلات الكردية بتوجيه ضربات على العسكريين الأتراك والمعارضة. كما تجري اشتباكات عنيفة بين الجنود الأتراك ووحدات حماية الشعب بالقرب من كلس. وتواصل القوات المسلحة التركية نقل المعدات العسكرية إلى منطقة عفرين من خلال معبر باب السلامة.