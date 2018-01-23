الأمن المصري يعلن قتله ستة "عناصر إرهابية" في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن الشرطة قتلت ستة أشخاص وصفتهم بالعناصر الإرهابية، أثناء مداهمة في مدينة العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، التي تنشط فيها جماعة متشددة موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووصف البيان الستة بأنهم "مجموعة من العناصر الإرهابية الضالعة في التنفيذ المباشر للعديد من العمليات العدائية في مدينة العريش".

وأضاف البيان أنهم كانوا يخططون لتصعيد عملياتهم ضد قوات الأمن بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الوزارة إن الستة كانوا يختبئون في عقار تحت الإنشاء في العريش، وقتلوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة المكان.

وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة عثرت في الموقع على أربع بنادق آلية وعبوة ناسفة وقنبلة.

وتواجه مصر إرهابيين موالين لتنظيم "داعش" يتمركزون في محافظة شمال سيناء، حيث تركزت الهجمات على رجال الجيش والشرطة خلال الأعوام القليلة الماضية.