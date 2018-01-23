مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نرحب بمبادرة روسيا لتسوية قضية الشرق الأوسط

أعلن رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن فلسطين ترحب بمبادرة عقد مؤتمر لتسوية قضية الشرق الأوسط بمبادرة روسيا.





وأضاف منصور: "لن نقبل باحتكار الولايات المتحدة للعملية السلمية، نحن نريد وساطة دولية".





وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أنه أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اقتراح عقد لقاء في روسيا يبقى ساري المفعول.