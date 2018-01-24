روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov في ظل معاناة... مركز المصالحة الروسي يسعى لإيصال مساعدات إلى مخيم الركبان

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية اليومية على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 3 خروقات، فيما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات.

وأضافت الوزارة في نشرتها: "الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار، ورصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 3 خروقات، في محافظتي اللاذقية وحلب، أما الجانب التركي فلم يرصد أي خروقات.

يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وجاء في النشرة كذلك أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ بإيصال 2.4 طن من المساعدات الإنسانية إلى قرية صوران بريف حماة للتوزيع علي أهاليها؛ وبشكل عام يبلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية 1738 عملية، بوزن إجمالي بلغ 2424 طنا.

كما تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 27 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على الإسعافات والخدمات الطبية 69034 أشخاص.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية تم توقيع اتفاقية واحدة حول انضمام قرية تل عنبر بريف حلب إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك ليصل العدد الإجمالي إلى 2337 مركزا سكنيا، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.