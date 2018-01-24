صحيفة: دولة عربية تتخذ قرارات عسكرية مهمة خلال ساعات

نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر عراقية، وصفتها بـ"الموثوقة"، أن قرارات عسكرية مهمة ستصدر عن دولة عربية في الساعات المقبلة.

© AFP 2018/ Adam Berry العبادي يتهم الأتراك بـ "الازدواجية" في التعامل مع الملف الكردي

وقالت الصحيفة السعودية ، إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيصدر قرارات عسكرية مهمة في الساعات المقبلة، وأوضحت أن هذه المصادر لم تفصح عن مضمون هذه القرارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العبادي كان أعلن أمس "أن حكومته لديها رغبة حقيقية في سحب السلاح من كل الأطراف وحصره بيد الدولة".

كما ذكرت الصحيفة أيضا أن أنباء ترددت "عن تعليمات أصدرها رئيس الوزراء لسحب قوات الحشد الشعبي والعشائري من الموصل"، مشيرة إلى أنه من المتوقع "أن تتولى الشرطة المحلية حماية المناطق التي سينسحب منها الحشد الشعبي والعشائري، فيما لم يعرف بعد مصير حرس نينوى الذي يقوده أثيل النجيفي وقوامه 2500 مقاتل".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية، "كونا"، نقلت عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشارته خلال استقباله وفدا إعلاميا كويتيا الاثنين الماضي، في بغداد إلى أن إقرار "قانون الحشد" سيمكن الدولة من السيطرة على الفصائل المسلحة في بغداد وإخضاعها للقوانين الحكومية والعسكرية.

وذكرت الوكالة، أن العبادي كشف "أن حكومته لم تكن راغبة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة في المدة السابقة لأن تهديد "داعش" الإرهابي كان قائما، أما الآن فهناك رغبة حقيقية من كل الكتل السياسية بسحب السلاح".