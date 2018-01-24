وفد قطري يبحث في الكويت سبل الاستثمار ومشاريع مشتركة

يبحث وفد قطري، يضم أكثر من 60 فردا من رجال الأعمال والمستثمرين والشخصيات الاقتصادية، في الكويت حاليا سبل الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتأتي الزيارة بناء على دعوة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.

قال علي ثنيان الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت للصحفيين اليوم، بعد سلسلة من العروض قدمها الجانبان للفرص الاستثمارية المشتركة إن الوفد القطري الذي وصفه بأنه "عالي المستوى" جاء للكويت بهدف النقاش والتعاون في المشاريع المشتركة لتحقيق "المزيد من التنمية الاقتصادية بين البلدين"، وفقا لـ"رويترز".

ونفى الغانم أن يكون الأمر متعلق بأجواء الأزمة الخليجية وقال "نحن لا نفضل دولة على دولة"، مؤكدا أن الكويت تتعامل على قدم المساواة مع جميع الدول الخليجية.

وأضاف أن النقاش شمل إمكانية التعاون في مشاريع إعمار العراق.

وتستضيف الكويت مؤتمرا دوليا في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب على تنظيم "داعش" في العراق، ومن المتوقع أن تعلن دول مانحة ومنظمات مساهمات مالية في الاجتماع.

من جانبه قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للصحفيين إن الوفد القطري متنوع ويضم جميع القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الخدمية أو السياحية.

وعبر عن أمله بأن تتمخض هذه الزيارة عن مشاريع مشتركة، مشيرا إلى أن كل القطاعات "مفتوحة" للاستثمار بين الجانبين.

وقال في كلمة ألقاها خلال اللقاء إن إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.5 مليار ريال قطري (687 مليون دولار) في 2017 مقارنة مع 2.3 مليار ريال في 2016، آملا بأن تواصل هذه الأرقام الزيادة في 2018.