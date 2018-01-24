قتلى وجرحى من الجيش اليمني بهجوم لـ"أنصار الله" في الجوف

هاجم مسلحو جماعة "أنصار الله" مواقع لقوات الجيش اليمني، المدعومة بـ"التحالف العربي"، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى من الجيش.

© AP Photo/ Hadi Mizban الحرب في اليمن: حظ "أبرامز" هو الأسوأ

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع لقوات الجيش اليمني في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في الجوف"، مؤكدا أن الهجوم "أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني كما تم أسر عسكريين من قوات الجيش".

وفي محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أفاد مصدر محلي لـ"سبوتنيك" بمصرع قائد مسلحي "أنصار الله" في منطقة عصيفرة علي القبيسي و4 من مرافقيه بقصف مدفعي شنه الجيش اليمني أثناء محاولة "أنصار الله" التسلل باتجاه مواقع عسكرية أسفل منطقة عصيفرة.

وأضاف المصدر أن "أنصار الله نفذوا كمينا بعبوة ناسفة لآلية عسكرية للجيش اليمني في منطقة معيمرة بمديرية المتون، أسفر عن إصابة 5 جنود".

في السياق نفسه شن مسلحو "أنصار الله" قصفا صاروخيا على قوات تابعة للجيش اليمني شرق صنعاء.

وأوضح المصدر، أن وحدة الصواريخ في الجماعة أطلقت صاروخين نوع زلزال 2 (مداه 15 كم) على تجمعات لقوات الرئيس هادي في منطقة عيدة بمديرية نهم.

ووفقا للمصدر، ألحق القصف الصاروخي خسائر في صفوف قوات الجيش.

على صعيد آخر، قصفت مدفعية "أنصار الله" مواقع للجيش اليمني شمال صحراء ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

في هذه الأثناء، شن طيران التحالف 4 غارات على مديرية ميدي.

أما بشأن المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، قال مصدر عسكري في محافظة صعدة إن مدفعية "أنصار الله" نفذت قصفا مدفعيا على تجمعات عسكرية سعودية في موقع الفريضة وقرية الرمضة بقطاع جازان جنوب غربي السعودية، مشيرا إلى أن مسلحي "أنصار الله" أعطبوا بقذائف المدفعية آلية للجيش السعودي في قرية مجازة بقطاع عسير.

كما استهدفت جماعة "أنصار الله" بالمدفعية تجمعات للجيش السعودي في أحد مواقع الشرفة في قطاع نجران.