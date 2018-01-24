قرار ملكي تاريخي ينصر نساء المغرب

وافق الملك محمد السادس على ممارسة المرأة المغربية لمهنة "العدل"، بعد اطلاعه على رأي المجلس العلمي الأعلى، بخصوص جواز ممارسة المرأة لهذه المهنة من وجهة النظر الدينية والمذهب المالكي.

ووفقا لما نشره موقع "اليوم" المغربي، سبق للملك وأن كلف وزير العدل بدراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأيه فيه.

وذكر الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، تناول موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة، مؤكدا أن الملك، كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح المريني أنه عقب اطلاع الملك على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة "العدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أظهرته من أهلية وكفاءة في توليها لمختلف المناصب السامية، أبدى موافقته على ذلك.