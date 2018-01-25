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    الأردن الخامس عربيا حسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة

    © flickr.com/ Isriya Paireepairit
    العالم العربي
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    احتل الأردن المركز الخامس عربياً والمركز 80 عالمياً، حسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2017، فيما تربعت الدول الإسكندنافية على المراكز الأولى، إذ احتلت السويد المركز الأول وبدرجة 85.6 تلتهاه الدانمارك وفنلندا والنرويج، بينما كانت الجزائر الأولى عربياً.

    عمان — سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن معهد تضامن النساء الأردني، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "مؤشر أهداف التنمية المستدامة ضم 18 دولة عربية، واحتل الأردن المركز الخامس عربياً والمركز 80 عالمياً وبدرجة 66 من 100"، وأضاف البيان بأن "الدول الإسكندنافية تربعت على المراكز الأولى، حيث احتلت السويد المركز الأول وبدرجة 85.6 تلاها الدنمارك وفنلندا والنرويج".

    يأتي ذلك بعد صدور مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2017 في نسخته الثانية، وهو أول مؤشر (غير رسمي) قامت بتطويره مؤسسة برتلسمان بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة، واعتمد بشكل كبير على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المقترحة من اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة. وشمل المؤشر 157 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي الدول التي يتوفر حولها بيانات لما لا يقل عن 80 بالمائة من المقاييس.

    رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي
    © AFP 2018/
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     وقد احتلت الجزائر المركز الأول عربياً و 64 عالمياً، وتونس في المركز الثاني و65 عالمياً، والمغرب في المركز الثالث و73 عالمياً.

    بينما كانت الإمارات في المركز الرابع و77 عالمياً، تلتها الأردن ثم لبنان، وقد شغلت قطر المركز العاشر و98 عالمياً، ثم السعودية في المركز الحادي عشر و101 عالمياً، بينما شغلت جيبوتي المركز الأخير عربيا وهو الثامن عشر و141 عالمياً.

    ويشير البيان إلى أن "مؤشر عام 2017 شهد تحسينات إضافية من بينها إضافة مؤشرات واستبدال مؤشرات أخرى، كما تم تحديث المعلومات الخاصة بالدول، وأجريت تعديلات أخرى على منهجية عمل المؤشر".

    وأشار البيان الصادر عن معهد تضامن إلى أن "الأردن حصل على أفضل النتائج في تحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2017، وذلك بناءً على إحصاءات قديمة تشير الى أن نسبة من يقل دخلهم اليومي عن 1.9 دولار هم 0 بالمائة".

    مع ذلك يشير البيان إلى أن "هذه الأرقام قد لا تعكس فعلياً الواقع وفي معظم الأحيان قد تظلم الدولة في تصنيفها على المؤشر صعوداً ونزولاً ما لم يكن لدينا إحصاءات دقيقة ومفصلة ومحدثة لكل مقياس من المقاييس المعتمدة من الأمم المتحدة."، وأضاف البيان بأن "الوصول الى ذلك يتطلب العمل على بناء القدرات الإحصائية وتطويرها وتحديثها لتتلاءم والمتطلبات الأممية".

    يشار الى أن المنتدى المدني الأردني للتنمية المستدامة 2030 والذي يقوده معهد تضامن، يضم في عضويته 217 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأردني وشخصيات ونشطاء ونشيطات قد تأسس عام 2015 بعد عامين من قيام معهد تضامن بإجراء مشاورات وطنية لتحديد أولويات التنمية الأردنية لما بعد عام 2015.

    وجمعية معهد تضامن النساء في الأردن، هي منظمة أردنية تعنى بحقوق المرأة تأسست في العام 1998 بمبادرة من عدد من النساء الأردنيات اللواتي آمنٌ بأن قضية المرأة هي قضية المجتمع، وبأن الإقرار بحقوق المرأة هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تمييز.

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