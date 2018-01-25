الرحلات بين موسكو والقاهرة تستأنف في النصف الثاني من فبراير

أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن الرحلات بين موسكو والقاهرة سوف تستأنف في النصف الثاني من شباط/فبراير.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير في حوار مع قناة "روسيا24": "الرحلات بين العاصمتين تستأنف في منتصف شباط/فبراير".

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh/File Photo مصدر: القاهرة لم تتلق أي وثائق من روسيا عن استئناف الرحلات الجوية

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد وقع، يوم 2 كانون الثاني/يناير الجاري، مرسوماً بشأن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع القاهرة، ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، ما يرفع من الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية لتنفيذ رحلات إلى القاهرة، ويسمح أيضا ببيع الجولات السياحية إلى هذه المدينة.

والجدير بالذكر، أن روسيا أوقفت رحلاتها الجوية مع مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بعد تحطم طائرة سياحية روسية في صحراء سيناء كان على متنها 224 شخصا، لتظهر بعدها التحقيقات الروسية أن الحادث وقع بفعل عمل إرهابي.