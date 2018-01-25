السراج: خصصنا 5 مليون دولار لمشروع دعم الاستقرار في ليبيا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، تخصيص مبلغ 5 مليون دولار لمشروع دعم الاستقرار في البلاد.

© AFP 2018/ MAHMUD TURKIA السراج يدعو أمين عام الأمم المتحدة لزيارة ليبيا

القاهرة- سبوتنيك. وقال السراج ، خلال مؤتمر للإعلان عن خطة الدعم الإنساني لعام 2018: "خصصنا 5 مليون دولار لمشروع دعم الاستقرار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة لتفعيل الشراكة بيننا والمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام ستمكننا من الوصول لقرابة 700 ألف شخص بينهم نازحين".