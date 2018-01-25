تحركات الأحزاب السودانية تدفع البشير لتفعيل قراراته القديمة

الخرطوم — سبوتنيك.
وأكد الأمين، أن إنشاء هذه المجالس السيادية، كانت ضمن توصيات مؤتمر الحوار الوطني، للمزيد من التنسيق مع الجهاز التنفيذي للدولة بالتنسيق مع بعض أصحاب الخبرات والمؤسسات الخاصة.
وأوضح الأمين، أن بعض الاحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، أبدت تململا ، مثل حزب المؤتمر الشعبي، بسبب عدم المضي بالسرعة المناسبة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي بها أكثر من 900 توصية.
وكان الرئيس السوداني أصدر، أمس الأربعاء، قرارا بتشكيل 5 مجالس سيادية برئاسته ومشاركة نوابه ومساعديه وبعض الخبراء وذلك لتنفيذ البرنامج التركيزية في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني والذي يغطي مجالات السلام والوحدة والاقتصاد الكلي والسياسة الخارجية والاعلام ومجلس شؤون الرئاسة الجمهوري.
والجدير بالذكر أن الحكومة السودانية أجرت حوار وطنيا شاملا مع قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات قومية وحركات مسلحة دام اكثر من عامين وأقتضى بالاتفاق على أكثر من 900 توصية في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وعلى أثر ذلك، إنشئت حكومة وفاق وطني بمشاركة واسعة لاحزاب معارضة وحركات من دارفور المسلحة في اَيار/ مايو 2017.
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