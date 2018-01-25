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15:47 25 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الرئيس السوداني عمر البشير

    تحركات الأحزاب السودانية تدفع البشير لتفعيل قراراته القديمة

    © AP Photo/ Abd Raouf
    العالم العربي
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    أعلن عضو حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في المجلس الوطني السوداني، محمد حسن الأمين، أن الرئاسة السودانية باشرت في تفعيل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بعد شكاوى من بعض الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، التي مضى عليها ثمانية أشهر، بسبب تباطؤ في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار التي يتجاوز عددها أكثر من 900 توصية.

    الخرطوم — سبوتنيك.

    الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo/ Saudi Press Agency
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    وقال الأمين في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، حول قرار الرئيس السوداني بإنشاء خمسة مجالس سيادية تتعلق بقضايا أبرزها السلام والاقتصاد والاعلام، إن القرار الرئاسي جاء "للاسراع في انفاذ توصيات الحوار الوطني، وللإتقان والجدية والمتابعة اللصيقة للمسؤولين التنفيذين، لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني".

    وأكد الأمين، أن إنشاء هذه المجالس السيادية، كانت ضمن توصيات مؤتمر الحوار الوطني، للمزيد من التنسيق مع الجهاز التنفيذي للدولة بالتنسيق مع بعض أصحاب الخبرات والمؤسسات الخاصة.

    وأوضح الأمين، أن بعض الاحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، أبدت تململا ، مثل حزب المؤتمر الشعبي، بسبب عدم المضي بالسرعة المناسبة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي بها أكثر من 900 توصية.

    وكان الرئيس السوداني أصدر، أمس الأربعاء، قرارا بتشكيل 5 مجالس سيادية برئاسته ومشاركة نوابه ومساعديه وبعض الخبراء وذلك لتنفيذ البرنامج التركيزية في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني والذي يغطي مجالات السلام والوحدة والاقتصاد الكلي والسياسة الخارجية والاعلام ومجلس شؤون الرئاسة الجمهوري.

    والجدير بالذكر أن الحكومة السودانية أجرت حوار وطنيا شاملا مع قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات قومية وحركات مسلحة دام اكثر من عامين وأقتضى بالاتفاق على أكثر من 900 توصية في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وعلى أثر ذلك، إنشئت حكومة وفاق وطني بمشاركة واسعة لاحزاب معارضة وحركات من دارفور المسلحة في اَيار/ مايو 2017.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السودان, البشير
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