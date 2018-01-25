الإنتربول يسلم وزيرا عراقيا هاربا منذ سنوات (صورة)

نقل موقع قناة "السومرية" العراقية، عن "مصدر مطلع"، اليوم الخميس، أن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المطلوب للحكومة العراقية وصل إلى مطار بغداد، بعد تسلمه من الإنتربول الدولي.

وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه، إن "ضباطًا بالداخلية وأعضاء في هيئة النزاهة اقتادوا الوزير بطائرة من العاصمة اللبنانية بيروت إلى بغداد".

وتسلم عبد الفلاح السوداني منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى "حزب الدعوة" تنظيم العراق أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في يونيو/ حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد.

وذكر موقع "السومرية" أن هيئة النزاهة العراقية، سبق أن أعلنت في الثاني من مايو/ أيار 2010، أنها ستطعن بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة إليه بقضايا فساد، نافية وجود أدلة جديدة تدين الوزير.

وكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة صباح الساعدي، مطلع أيلول 2010، عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، بعد قرارها القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير، متهما أحزابا بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من حزيران من العام الماضي 2009، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً.