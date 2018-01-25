قوات الجيش اليمني تتقدم شمال وغرب تعز وتكبد "أنصار الله" قتلى وجرحى

أعلنت قوات الجيش اليمني التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، تحقيق تقدم في شمال وغرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن، إثر عملية واسعة أطلقتها لاستعادة السيطرة على مواقع مسلحي جماعة "أنصار الله".

صنعاء — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" من عدن والرياض، عن نائب المتحدث باسم محور تعز العسكري عبد الباسط البحر، إن "الجيش اليمني هاجم، بإسناد جوي من طيران التحالف، مواقع الحوثيين في مناطق الزنوج وأطراف الدفاع الجوي والحوجلة وجبل الوعش والأربعين شمال تعز، تمكن على إثره من تحقيق تقدم وتكبيد مسلحي "أنصار الله" قتلى وجرحى وإعطاب دبابتين و3 آليات ورشاش عيار 23 ملم".

وأضاف أن "طيران التحالف شن 7 غارات أسفرت عن إحراق 3 مخازن أسلحة لمسلحي "أنصار الله" في مناطق الوعش والأربعين والزنوج".

ولفت إلى أن "الجيش اليمني حقق تقدماً في شارعي الخمسين والستين وقطع إمدادات "أنصار الله"، بالتزامن مع تدمير دبابة للحوثيين خلال هجوم على مواقع في الربيعي غرب تعز".

وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.