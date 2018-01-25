تطورات في العلاقة بين الرئيس هادي والمجلس الانتقالي في اليمن

قال أنور التميمي، المحلل السياسي والإعلامي الحضرمي، إن هناك مئات الحافلات ستتحرك يوم السبت من حضرموت إلى عدن، تحمل آلاف المشاركين في الزحف إلى قصر الحكومة في عدن لمحاصرتها وإسقاطها.

© AP Photo/ Hadi Mizban الحرب في اليمن: حظ "أبرامز" هو الأسوأ

وأضاف التميمي في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الخميس، أن الإجراءات القادمة كلها تتم بالتنسيق مع النخبة الحضرمية.

وكانت بعض وسائل الإعلام في الجنوب اليمني، قد ذكرت أن قوات النخبة الحضرمية، بقيادة اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، أعلنت تأييدها لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة التي طالبت بإقالة حكومة بن دغر.

وقالت مصادر، إن قوات النخبة طالبت الرئيس بالاستجابة لقرارات المجلس، التي تم التوافق عليها من معظم الجنوبيين حفاظا على سلامة البلاد ومنع الدخول في منعطفات جديدة، بجانب ما تعاني منه البلاد في الوقت الراهن.

وكان المجلس الانتقالي، قد أمهل الرئيس هادي مهله أسبوع لإقالة حكومة بن دغر، خلال بيان أصدره الأسبوع الماضي، وتنتهي تلك المهلة بداية الأسبوع القادم.