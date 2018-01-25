الخارجية السورية تعقد ندوة الأحد القادم بدمشق تحضيرا للقاء سوتشي

وقال المصدر إن "المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس الاسد، الدكتورة بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد سيشاركان في الندوة التي سيحضرها أيضا أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم حزب البعث الحاكم وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي وحركة الاشتراكيين العرب والحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي السوري الموحد وحزب الوحدويين الاشتراكيين والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي وحزب العهد الوطني والحزب السوري القومي الاجتماعي واتحادي العمال والفلاحين وعدد من النقابات والجمعيات المشاركة في لقاء سوتشي".
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