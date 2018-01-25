الخارجية السورية تعقد ندوة الأحد القادم بدمشق تحضيرا للقاء سوتشي

أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس بأن وزارة الخارجية السورية دعت حوالي 680 شخصية تمثل الحكومة السورية في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لحضور ندوة يوم الأحد القادم بدمشق.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL ثاني رافضي المشاركة في مؤتمر سوتشي... أكراد سوريا

دمشق — سبوتنيك . وأوضح المصدر أن الندوة ستناقش أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المقرر عقده في التاسع والعشرين والثلاثين من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال المصدر إن "المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس الاسد، الدكتورة بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد سيشاركان في الندوة التي سيحضرها أيضا أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم حزب البعث الحاكم وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي وحركة الاشتراكيين العرب والحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي السوري الموحد وحزب الوحدويين الاشتراكيين والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي وحزب العهد الوطني والحزب السوري القومي الاجتماعي واتحادي العمال والفلاحين وعدد من النقابات والجمعيات المشاركة في لقاء سوتشي".